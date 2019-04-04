В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Фрунзе, сёл Желобок, Смелое и Логвиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным Ведьма.