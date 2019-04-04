В Совфеде оценили согласование в НАТО мер по поддержке Украины

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

«Альянс давно уже инструмент в руках одной большой державы, которая основной своей сегодняшней целью видит ослабление России, давление на неё — экономическое и политическое. Всё остальное является частным приложением к этой большой задаче», — считает сенатор.

По словам Морозова, всё, что происходит в российско-украинских отношениях, используется, чтобы «ещё раз побряцать оружием».

«Та провокация — это был повод для того, чтобы сейчас сказать: ах, раз так, то тогда мы будем заходить в украинские и грузинские порты, будем наращивать своё присутствие, будем проводить совместные учения», — пояснил он.

Парламентарий добавил, что всё это является элементом большой стратегии, связанной с «переделом сфер влияния, перераспределением сил в мире».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.