СМИ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским

Издание «СТРАНА.ua» выяснило, кто станет ведущим дебатаов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

© Vasily Fedosenko, Valentyn Ogirenko/Reuters

«Модератором будет Павел Казарин», — рассказал журналистам директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Как указывает издание, Казарин является ведущим украинского телеканала ICTV. Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила о готовности провести дебаты между Зеленским и Порошенко. В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.