СМИ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским
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«Модератором будет Павел Казарин», — рассказал журналистам директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
Как указывает издание, Казарин является ведущим украинского телеканала ICTV.
Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила о готовности провести дебаты между Зеленским и Порошенко.
В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.