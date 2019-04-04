СМИ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским

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Издание «СТРАНА.ua» выяснило, кто станет ведущим дебатаов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
СМИ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским
  • © Vasily Fedosenko, Valentyn Ogirenko/Reuters

«Модератором будет Павел Казарин», — рассказал журналистам директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Как указывает издание, Казарин является ведущим украинского телеканала ICTV.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила о готовности провести дебаты между Зеленским и Порошенко.

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

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