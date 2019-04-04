Лукашевич: миссия ОБСЕ фиксирует установку новых мин в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует установку новых минных заграждений в Донбассе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

«СММ фиксирует установку новых минных заграждений в нарушение Минских соглашений и решения Контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года», — сказал дипломат в ходе заседания постоянного совета организации в Вене.

Как отметил Лукашевич, на фоне случаев масштабного минирования украинскими силовиками местности «целые районы на подконтрольной ВСУ территории остаются закрытыми для наблюдателей СММ под предлогом минной опасности».

Он отметил, что это не способствует эффективному мониторингу и верификации СММ отвода вооружений.

«Попытка выводить такие ограничения мониторинга СММ за скобки искажает реальную статистику препятствования деятельности миссии», — добавил Лукашевич.

Он подчеркнул, что российская сторона призывает «перестать делить препятствия на «активные» и «пассивные».

Ранее Лукашевич заявил, что в Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей миссии ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям.