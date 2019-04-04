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Охлобыстин готов помочь Зеленскому «в экстремальной ситуации»

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Актёр Иван Охлобыстин заявил, что готов спасти кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в экстремальной ситуации.
Охлобыстин готов помочь Зеленскому «в экстремальной ситуации»
  • Reuters

Актёр рассказал, что не общался с Зеленским после «майдана», что, по его словам, было бы просто неприлично, «и совершенно неприлично после поездок» шоумена «в зону АТО», передаёт РИА Новости.

«Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, всё негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», — добавил Охлобыстин.

Он также подчеркнул, что Россия и Украина рано или поздно будут вместе.

«Мы, конечно, с Украиной будем вместе. Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем. Этот бардак закончится рано или поздно», — отметил артист.  

В марте Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков сняли видеоролики, в которых в шутку выразили «поддержку» Зеленскому на украинских выборах.

Позднее Охлобыстин, комментируя слова Зеленского, назвавшего его и Пореченкова идиотами после публикации роликов, напомнил о писателе Фёдоре Достоевском.

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