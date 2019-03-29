Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины.

Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.

В одном из роликов артисты садятся за стол со стаканами в руках. «Ну, если он выиграет…» — говорит Пореченков. «Он будет нам должен», — отмечает Охлобыстин.

Кроме того, они обмениваются репликами «Слава Украине», «Крым наш» и «Всё наше».

В роликах артисты выпивают и говорят: «За Зеленского».

Охлобыстину и Пореченкову по решению СБУ запрещён въезд на Украину с 2014 года.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

28 марта социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.