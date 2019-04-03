Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском

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Актёр Иван Охлобыстин, комментируя слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова идиотами, напомнил о писателе Фёдоре Достоевском.
Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Он (Зеленский. — RT) из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить. Никакого замысла не было. А то, что он нас идиотами назвал, — до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика. В принципе, он прав, но Достоевский реабилитировал это слово», — цитирует РИА Новости артиста.

Он отметил, что Зеленский «неплох» и умён.

Ранее, как писала газета «Известия», Охлобыстин заявил, что прощает Зеленского, отметив: «Чего бы там ни было, Зеленский наш друг».

В конце марта Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролики, в которых в шутливой форме выразили «поддержку» Зеленскому на выборах на Украине.

Позднее Пореченков, комментируя реакцию Зеленского на видео, предположил, что, как только люди начинают заниматься политикой, «у них пропадает юмор». 

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