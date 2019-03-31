Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко — национальный экзитпол

Пореченков ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров

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Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Пореченков ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров
  • Reuters

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским этого не произойдёт, — ан нет, случилось!» — сказал Пореченков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он предположил, что Зеленский «скоро станет унылым президентом».

Ранее Зеленский отреагировал на видео российских актёров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали шутливые ролики в его «поддержку».

В роликах артисты выпивают и говорят: «За Зеленского!»

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