Зеленский отреагировал на видео Охлобыстина и Пореченкова в его «поддержку»

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на видео российских актёров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали шутливые ролики в его «поддержку».
Зеленский отреагировал на видео Охлобыстина и Пореченкова в его «поддержку»
  • Reuters

«Зачем они это вообще сделали?», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Шоумен не исключил, что актёры могли снять ролики за деньги.

Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. 

В роликах артисты выпивают и говорят: «За Зеленского».

Видео были опубликованы на странице Охлобыстина в Instagram.

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