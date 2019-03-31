Зеленский отреагировал на видео Охлобыстина и Пореченкова в его «поддержку»

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на видео российских актёров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали шутливые ролики в его «поддержку».

«Зачем они это вообще сделали?», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Шоумен не исключил, что актёры могли снять ролики за деньги.

Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины.

В роликах артисты выпивают и говорят: «За Зеленского».

Видео были опубликованы на странице Охлобыстина в Instagram.