На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.

«Сейчас хлеб называется «Галицкий». Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь», — цитирует представителя завода «Новости-N». Как отмечается, в письме чиновники подчеркнули, что «Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования». На заводе добавили, что новое название для хлеба придумали сами сотрудники предприятия. Ранее в Киеве рассказали о будущей «быстрой» декоммунизации Крыма.