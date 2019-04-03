На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

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На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.

«Сейчас хлеб называется «Галицкий». Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь», — цитирует представителя завода «Новости-N».

Как отмечается, в письме чиновники подчеркнули, что «Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования».

На заводе добавили, что новое название для хлеба придумали сами сотрудники предприятия.

Ранее в Киеве рассказали о будущей «быстрой» декоммунизации Крыма.

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