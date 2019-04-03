На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
«Сейчас хлеб называется «Галицкий». Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь», — цитирует представителя завода «Новости-N».
Как отмечается, в письме чиновники подчеркнули, что «Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования».
На заводе добавили, что новое название для хлеба придумали сами сотрудники предприятия.
Ранее в Киеве рассказали о будущей «быстрой» декоммунизации Крыма.