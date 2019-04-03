«Нафтогаз» привлёк европейские компании к созданию независимого оператора ГТС

Пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что украинская компания вместе со своими партнёрами, в том числе европейскими, будет работать над созданием независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Twitter.

«Нафтогаз», «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС», — говорится в сообщении.

Нафтогаз , Укртрансгаз та Магістральні газопроводи України підписали угоду про створення спільної робочої групи з п’ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу та подальшій участі в управлінні українською ГТС — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 3 апреля 2019 г.

По данным пресс-службы, процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации будут сопровождать эксперты из GRT Gaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. и Flyxys S.A. (Бельгия). Также они будут предоставлять необходимые консультации.

В декабре 2018 года глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что случится с украинской ГТС после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Преподаватель Финансового университета России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева.