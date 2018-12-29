В «Нафтогазе» рассказали о судьбе ГТС Украины после запуска «Северного потока — 2»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что случится с украинской газотранспортной системой (ГТС) после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Как он сказал радиостанции НВ, когда будут запущены на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», транзит газа через украинскую территорию прекратится и ГТС Украины ждёт демонтаж.

«Плохой сценарий. Большую часть ГТС надо будет просто демонтировать», — цитирует его УНН.

По мнению Коболева, чтобы противодействовать этому, надо заблокировать строительство «Северного потока — 2» с помощью санкций и международного давления на Россию.

Ранее стало известно, что строительство «Северного потока — 2» дошло до экономической зоны Швеции.