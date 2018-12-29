Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» о судьбе ГТС Украины

Преподаватель финансового университета России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева о судьбе газотранспортной системы страны после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Что касается перспектив ГТС, то теоретически возможен вариант, когда реализуются обходные газопроводы, но часть украинского транзита сохраняется», — сказал Митрахович.

По его словам, в некоторые регионы поставлять газ через Украину удобнее, к примеру, в Молдавию.

Как считает эксперт, лучший вариант для Украины — сохранение хотя бы одной из нынешних четырёх ниток транспортировки.

Митрахович добавил, что в случае ухудшения отношений Киев ждут совершенно другие сценарии.

Ранее Коболев заявил, что когда будут запущены на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», транзит газа через украинскую территорию прекратится и ГТС Украины ждёт демонтаж.

24 декабря украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление «Укртрансгаза» об убытках, связанных со снижением тарифов на транзит.