Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Главное, момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент всё поймёт, начнёт паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: «Громадяне, перемога ближе некуда, проект «Стена» завершён», — написала она.

Вместе с этим представитель ведомства поинтересовалась судьбой депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая продолжает находится в заключении на Украине.

«Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу», — добавила она.

Ранее пресс-служба украинского МВД сообщила, что Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

В феврале сообщалось, что проект «Стена» реализован на 30%.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации инициативы. Проект был рассчитан на четыре года, однако впоследствии его решили продлить до 2021 года.

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