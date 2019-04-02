МВД Украины получило почти 2,7 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

Украинская полиция зарегистрировала почти 2,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным фактам заведено 71 уголовное дело. Кроме того, составлено 50 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что серьёзных нарушений в ходе голосования ведомством не зафиксировано.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. В ЦИК страны заявили, что состоится второй тур.