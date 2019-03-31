МВД Украины не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел Украины не зафиксировало серьёзных нарушений в ходе голосования на выборах главы государства 31 марта. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Яровой.

По его словам, подразделения министерства обеспечили правопорядок на выборах и продолжают свою работу после закрытия участков.

«Серьёзных нарушений не произошло», — приводятся его слова в Facebook МВД Украины.

Как отметил Яровой, всего было зафиксировано 1927 сообщений и заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее в ЦИК Украины также подчеркнули, что к 16:30 мск не зафиксировали системных нарушений в ходе голосования.

Также стало известно, что украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.