МВД Украины не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах
- РИА Новости
По его словам, подразделения министерства обеспечили правопорядок на выборах и продолжают свою работу после закрытия участков.
«Серьёзных нарушений не произошло», — приводятся его слова в Facebook МВД Украины.
Как отметил Яровой, всего было зафиксировано 1927 сообщений и заявлений о нарушениях избирательного законодательства.
Ранее в ЦИК Украины также подчеркнули, что к 16:30 мск не зафиксировали системных нарушений в ходе голосования.
Также стало известно, что украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.