Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов Белоруссии и России

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В этом году мы отмечаем двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции», — отметил в поздравлении глава России.

Путин указал, что двумя странами реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, а вместе с этим расширяется и межрегиональное взаимодействие.

Президент России высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран.

Отмечается, что со своей стороны белорусский лидер также поздравил своего российского коллегу с Днём единения народов Белоруссии и России, отметив, что международная обстановка и требования времени ставят перед двумя странами стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства с учётом национальных приоритетов и принципов равноправия.

Ранее Лукашенко поздравил своих сограждан и россиян с Днём единения народов Белоруссии и России.