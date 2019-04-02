Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днём единения народов двух стран

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил своих сограждан и россиян с Днём единения народов Белоруссии и России.
Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днём единения народов двух стран
  • Reuters
  • © Nikolay Petrov/BelTA/Pool

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой главы Белоруссии.

«В нынешнем году исполняется двадцать лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Этот относительно небольшой исторический период отмечен весомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач», — указал он.

По его словам, преимущества данного союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян, так как между двумя странами в настоящий момент существует свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию.

«Примите сердечные поздравления с Днём единения народов Белоруссии и России и наилучшие пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.

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