Лавров и глава МИД Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ходе встречи в Москве обсудили вопросы двойного гражданства.
Лавров и глава МИД Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства
  • РИА Новости

«Что касается вопросов двойного гражданства — мы проговорили то, что у нас сегодня в работе находится соглашение о двойном гражданстве. И российская сторона, в свою очередь, готовит соглашение, которое будет предусматривать начало механизма по предоставлению в упрощённом порядке российского гражданства», — цитирует Sputnik Абхазия Кове.

В конце декабря 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России и Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить