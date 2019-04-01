Лавров и глава МИД Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства
- РИА Новости
«Что касается вопросов двойного гражданства — мы проговорили то, что у нас сегодня в работе находится соглашение о двойном гражданстве. И российская сторона, в свою очередь, готовит соглашение, которое будет предусматривать начало механизма по предоставлению в упрощённом порядке российского гражданства», — цитирует Sputnik Абхазия Кове.
В конце декабря 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России и Абхазии.