Лавров и глава МИД Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ходе встречи в Москве обсудили вопросы двойного гражданства.

«Что касается вопросов двойного гражданства — мы проговорили то, что у нас сегодня в работе находится соглашение о двойном гражданстве. И российская сторона, в свою очередь, готовит соглашение, которое будет предусматривать начало механизма по предоставлению в упрощённом порядке российского гражданства», — цитирует Sputnik Абхазия Кове.

В конце декабря 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России и Абхазии.