Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в решении стоящих перед республикой задач. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника — Дня победы и независимости.

Российский лидер отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, которые были достигнуты с момента провозглашения независимости.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», — говорится в сообщении.

В августе президент Абхазии наградил Путина орденом «Честь и слава».