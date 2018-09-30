Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в решении стоящих перед республикой задач. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии
  • Reuters

Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника — Дня победы и независимости.

Российский лидер отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, которые были достигнуты с момента провозглашения независимости. 

«Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», — говорится в сообщении.

В августе президент Абхазии наградил Путина орденом «Честь и слава».

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