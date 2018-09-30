Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии
- Reuters
Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника — Дня победы и независимости.
Российский лидер отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, которые были достигнуты с момента провозглашения независимости.
«Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», — говорится в сообщении.
В августе президент Абхазии наградил Путина орденом «Честь и слава».