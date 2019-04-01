В Германии готовы к сотрудничеству с любым президентом Украины

Позиция МИД Германии относительно Украины не изменилась: Берлин будет сотрудничать с любым избранным на Украине президентом.

Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По её словам, Германия намерена «сотрудничать с любым избранным во втором туре» президентом.

Дипломат подчеркнула важность реформ на Украине и намерение продолжить работу над урегулированием конфликта в нормандском формате.

В немецком правительстве при этом не стали комментировать итоги первого тура выборов на Украине, отметив, что необходимо дождаться окончательных результатов.

Ранее в ОБСЕ заявили, что первый тур украинских выборов прошёл в конкурентных условиях.

После обработки 85% протоколов лидерство на выборах удерживает Владимир Зеленский, набирая 30,33%. За ним следует действующий глава государства Пётр Порошенко с 16,01%.

Как подчёркивал Порошенко, он намерен бороться за победу во втором туре выборов.