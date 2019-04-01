Эксперт оценил предварительные итоги выборов президента Украины

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Полина Полетаева
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT данные Центральной избирательной комиссии Украины, согласно которым Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов, а действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,40%.
Эксперт оценил предварительные итоги выборов президента Украины
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Таким образом, оба на данный момент проходят во второй тур выборов.

«Это было ожидаемо, что касается Зеленского, там была большая вероятность. А вот что касается Порошенко, там был спор между ним и Тимошенко. В данном случае выборы показали, что да, действительно, Порошенко «побеждает». Хотя интрига во втором туре сохранится… Дальше будем ждать 21 апреля, когда решение уже будет окончательным», — отметил Охрименко.

По мнению эксперта, как пройдёт второй тур, «сказать очень сложно».

«Если посмотреть, то больше всего за Порошенко голосовали центральный и западный округа... А самая большая интрига в том, за кого будут голосовать люди, голосовавшие за Тимошенко. Тут два варианта: либо они голосуют за Зеленского, либо не приходят на выборы вообще. Так что сейчас давать чёткие прогнозы невозможно», — заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский лидирует на выборах президента Украины.

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