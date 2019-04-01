Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщение о том, что шоумен Владимир Зеленский после подсчёта 50,18% протоколов набирает 30,20% голосов на выборах президента Украины.

Действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,64%. Таким образом, они оба на данный момент проходят во второй тур выборов.

«Главная интрига первого тура заключалась в том, пройдёт ли Порошенко дальше. Мы видим, что действующему президенту удалось пробиться во второй тур. Я не верю в честность и демократичность избирательного процесса на Украине. У Порошенко всё ещё есть шанс сохранить за собой кресло главы украинского государства — скорее всего, он продолжит избирательную кампанию по принципу максимального противопоставления кандидату Зеленскому», — пояснил Мезюхо.

Эксперт отметил, что у Зеленского нет политического рейтинга, но при этом высокая популярность его как артиста, по словам Мезюхо, позволяет ему и дальше рассчитывать на лидерство в избирательной гонке.

«Если на Украине действительно состоятся теледебаты между Порошенко и Зеленским, то такой формат общения будет на руку действующему президенту. Весь тур голосования Зеленский старался избегать публичных дискуссий. Ему достаточно сложно держать информационный удар, но ему придётся проявить себя во время второго тура», — отметил эксперт.

Также Мезюхо добавил, что наступило время «для переговоров и ситуативных союзов» между бывшими и нынешними кандидатами в президенты Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчёта 50% протоколов.