Охлобыстин ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров
Ранее Зеленский оценил видео российских актёров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали шутливые ролики в его «поддержку». Шоумен не исключил, что актёры могли снять ролики за деньги.
«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует», — написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».
Он также добавил, что не преследовал никаких политических целей.
Ранее народный артист России Михаил Пореченков отреагировал на слова Зеленского о ролике российских актёров.