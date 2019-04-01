Охлобыстин ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров

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Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.

Ранее Зеленский оценил видео российских актёров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали шутливые ролики в его «поддержку». Шоумен не исключил, что актёры могли снять ролики за деньги.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует», — написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что не преследовал никаких политических целей.

Ранее народный артист России Михаил Пореченков отреагировал на слова Зеленского о ролике российских актёров.

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