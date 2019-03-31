Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
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«Я воевать с обществом не буду, собирать «майданы», ставить палатки не буду, чтобы защитить свою персону, если украинцы против меня», — цитирует ТАСС Зеленского.

Таким образом, как отмечается, он ответил на вопрос о возможных протестах в случае его поражения на выборах.

Ранее опубликованные данные экзитпола показали лидерство Зеленского и Петра Порошенко.  

Также ЦИК Украины опубликовала данные первых обработанных протоколов

29 марта председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в блицинтервью RT не исключил, что по итогам выборов может произойти новый «майдан».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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