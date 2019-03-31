Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала данные первых обработанных 0,17% протоколов с результатами голосования на выборах президента.
Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента
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Согласно представленной информации, за действующего главу государства отдали свои голоса 1314 избирателей (24,76%), за Владимира Зеленского — 1252 (23,60%).

На третьей строчке расположилась Юлия Тимошенко — 906 избирателей (17,07%), на четвёртом месте — Анатолий Гриценко (8,63%).

Данные экзитпола показали лидерство Зеленского (30,4% голосов). Во второй тур вместе с ним прошёл Пётр Порошенко, набравший 17,8%. 

Зеленский, комментируя опубликованные результаты, отметил, что «экзитполов много, а президент один».

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подвергла критике предварительные данные экзитполов. 

Явка на выборы составила более 65%. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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