Явка на выборы президента Украины превысила 45%

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Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
  • РИА Новости

К 10:00 мск явка составляла 5,5%. 

По последним данным, украинская полиция зафиксировала 522 сообщения о нарушениях в ходе голосования. 

31 марта на Украине проходят президентские выборы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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