Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.
- РИА Новости
К 10:00 мск явка составляла 5,5%.
По последним данным, украинская полиция зафиксировала 522 сообщения о нарушениях в ходе голосования.
31 марта на Украине проходят президентские выборы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube