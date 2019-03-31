Полиция Украины получила более 500 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины зафиксировала 522 сообщения о нарушениях в ходе голосования на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«По состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего сообщений приходится на Киев, Донецкую, Днепропетровскую и Полтавскую области.

В связи с нарушениями избирательного законодательства открыто восемь уголовных дел.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. Безопасность обеспечивают более 135 тыс. силовиков.