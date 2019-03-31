Эксперт прокомментировал ход выборов на Украине

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT ход выборов президента Украины.
Эксперт прокомментировал ход выборов на Украине
  • Reuters

«Пока что результаты можно предсказывать только условно. Можно сказать, что активность проявили избиратели центральных, южных и восточных областей, и, как ни странно, достаточно низкая явка в западных областях», — отметил Безпалько.

Он добавил, что зафиксированные нарушения могут сыграть незначительную роль, но только если «суд примет решение об аннулировании результатов голосования именно на тех участках, где они были допущены».

Ранее сообщалось, что полиция получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины. В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта проходит первый тур президентских выборов на Украине.

RT ведёт онлайн-трансляцию

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