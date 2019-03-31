Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента страны.
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
  • Reuters

«Количество кандидатов говорит о том, что в нашей стране демократия в самом расцвете. Это здорово, что у нас такая свободная страна. Чем больше кандидатов, тем свободнее общество, тем свободнее выбор», — заявил Зеленский в эфире телеканала «112 Украина».

Он также выразил надежду, что на Украине «будет победа демократии».

Ранее кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на избирательном участке в одном из лицеев Киева.

Кроме того, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.

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