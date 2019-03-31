В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«С 03:30 до 08:50 были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям Гольмовский и Доломитное, выпущено 26 мин калибра 120 мм», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в ДНР рассказали о «подлом плане» президента Украины Петра Порошенко по Донбассу.
31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00. Открыто более 30 тыс. избирательных участков. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.