В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики в день выборов президента страны обстреляли окраины подконтрольной ДНР Горловки из миномётов калибра 120 мм.

«С 03:30 до 08:50 были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям Гольмовский и Доломитное, выпущено 26 мин калибра 120 мм», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в ДНР рассказали о «подлом плане» президента Украины Петра Порошенко по Донбассу.

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00. Открыто более 30 тыс. избирательных участков. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

RT ведёт онлайн-трансляцию.