В Госдуме оценили призыв Порошенко к украинцам сказать Путину «нет»

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Мария Носулько
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв украинского лидера Петра Порошенко сказать «нет» президенту России Владимиру Путину во время выборов нового главы государства.
В Госдуме оценили призыв Порошенко к украинцам сказать Путину «нет»
  • Reuters

«У них просто нет позитивной повестки дня, то есть им нечего предъявить своим избирателям в плане достижений за первый срок президентства Порошенко. Экономика деградирует, Украина лишилась части территории, люди разбегаются: кто в Европу, кто в Россию. Поэтому единственный способ каким-то образом сагитировать людей голосовать за себя — использовать выдуманную российскую угрозу», — считает Морозов.

Он добавил, что таким образом Порошенко пытается хоть как-то набрать очки.

«Порошенко хватается за последнюю соломинку», — заключил депутат.

Ранее Порошенко призвал граждан страны «сказать «нет» Путину и таким, как они» во время выборов нового главы государства.

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