В Госдуме оценили призыв Порошенко к украинцам сказать Путину «нет»
- Reuters
«У них просто нет позитивной повестки дня, то есть им нечего предъявить своим избирателям в плане достижений за первый срок президентства Порошенко. Экономика деградирует, Украина лишилась части территории, люди разбегаются: кто в Европу, кто в Россию. Поэтому единственный способ каким-то образом сагитировать людей голосовать за себя — использовать выдуманную российскую угрозу», — считает Морозов.
Он добавил, что таким образом Порошенко пытается хоть как-то набрать очки.
«Порошенко хватается за последнюю соломинку», — заключил депутат.
Ранее Порошенко призвал граждан страны «сказать «нет» Путину и таким, как они» во время выборов нового главы государства.