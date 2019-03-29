В Госдуме оценили призыв Порошенко к украинцам сказать Путину «нет»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв украинского лидера Петра Порошенко сказать «нет» президенту России Владимиру Путину во время выборов нового главы государства.

«У них просто нет позитивной повестки дня, то есть им нечего предъявить своим избирателям в плане достижений за первый срок президентства Порошенко. Экономика деградирует, Украина лишилась части территории, люди разбегаются: кто в Европу, кто в Россию. Поэтому единственный способ каким-то образом сагитировать людей голосовать за себя — использовать выдуманную российскую угрозу», — считает Морозов.

Он добавил, что таким образом Порошенко пытается хоть как-то набрать очки.

«Порошенко хватается за последнюю соломинку», — заключил депутат.

Ранее Порошенко призвал граждан страны «сказать «нет» Путину и таким, как они» во время выборов нового главы государства.