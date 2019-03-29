Названы траты Порошенко на избирательную кампанию

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко потратил на свою избирательную кампанию 415 млн гривен (почти 1 млрд рублей).
Названы траты Порошенко на избирательную кампанию
  • Reuters

«На сегодня из избирательного фонда Петра Порошенко потрачено 415 млн гривен», — приводит Интерфакс-Украина слова Виталия Ковальчука, главы избирательного штаба действующего президента.

Он отметил, что избирательная кампания Порошенко прозрачна и финансируется им самостоятельно из официально задекларированных средств.

По словам Ковальчука, за Порошенко нет олигархов: «За ним никто не стоит — никто не может дёргать его за ниточки».

Ранее Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию «ПриватБанка», которая состоялась в 2016 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить