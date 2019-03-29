Названы траты Порошенко на избирательную кампанию

Президент Украины Пётр Порошенко потратил на свою избирательную кампанию 415 млн гривен (почти 1 млрд рублей).

«На сегодня из избирательного фонда Петра Порошенко потрачено 415 млн гривен», — приводит Интерфакс-Украина слова Виталия Ковальчука, главы избирательного штаба действующего президента.

Он отметил, что избирательная кампания Порошенко прозрачна и финансируется им самостоятельно из официально задекларированных средств.

По словам Ковальчука, за Порошенко нет олигархов: «За ним никто не стоит — никто не может дёргать его за ниточки».

Ранее Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию «ПриватБанка», которая состоялась в 2016 году.