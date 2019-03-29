Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
- Reuters
«Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот хоть и бежал за границу, но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2», — приводит Интерфакс слова Порошенко.
Он отметил, что мотив действий Коломойского — месть государству за национализацию банка.
Ранее стало известно, что Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец» за дестабилизацию общественно-политической жизни на Украине.