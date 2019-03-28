Коломойского внесли в базу «Миротворца»
- РИА Новости
Отмечается, что причиной такого решения стало «нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине. Манипуляция общественно значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».
В декабре 2018 года сообщалось, что украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил попадание Ковтуна в данный список.