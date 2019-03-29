Медведчук предположил, за кого проголосовал бы Донбасс 31 марта
- РИА Новости
«Донбасс проголосовал за Бойко, я в это верю и считаю, что это было бы однозначным», — ответил он на соответствующий вопрос.
Медведчук также оценил шансы Бойко на выборах президента Украины.
«Однозначно, есть», — сказал он.
Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров отметил, что на президентских выборах жители Донбасса проголосовали бы за представителей оппозиции.
В числе фаворитов жителей региона он назвал кандидата от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.
24 марта Бойко заявил, что способы решения конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.