Медведчук предположил, за кого проголосовал бы Донбасс 31 марта

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в блиц-интервью RT предположил, что на президентских выборах на Украине жители Донбасса проголосовали бы за Юрия Бойко.
Медведчук предположил, за кого проголосовал бы Донбасс 31 марта
  • РИА Новости

«Донбасс проголосовал за Бойко, я в это верю и считаю, что это было бы однозначным», — ответил он на соответствующий вопрос.

Медведчук также оценил шансы Бойко на выборах президента Украины.

«Однозначно, есть», — сказал он.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров отметил, что на президентских выборах жители Донбасса проголосовали бы за представителей оппозиции.

В числе фаворитов жителей региона он назвал кандидата от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

24 марта Бойко заявил, что способы решения конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.

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