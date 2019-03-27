Азаров предположил, за кого проголосовал бы Донбасс на украинских выборах

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Бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что на президентских выборах жители Донбасса проголосовали бы за представителей оппозиции. Об этом он рассказал в блицинтервью RT.
Азаров предположил, за кого проголосовал бы Донбасс на украинских выборах
  • Reuters

В числе возможных фаворитов у жителей Донбасса он назвал кандидата от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

«В данном случае он проголосовал бы за представителей оппозиционного блока — это и Вилкул, это и Бойко», — сказал Азаров.

При этом экс-премьер отметил, что у Бойко нет шансов выиграть предстоящие выборы.

В конце февраля ЦИК Украины сообщила, что около 30 млн граждан смогут принять участие в голосовании на выборах президента. В это число не вошли жители не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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