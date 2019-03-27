Азаров предположил, за кого проголосовал бы Донбасс на украинских выборах
- Reuters
В числе возможных фаворитов у жителей Донбасса он назвал кандидата от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.
«В данном случае он проголосовал бы за представителей оппозиционного блока — это и Вилкул, это и Бойко», — сказал Азаров.
При этом экс-премьер отметил, что у Бойко нет шансов выиграть предстоящие выборы.
В конце февраля ЦИК Украины сообщила, что около 30 млн граждан смогут принять участие в голосовании на выборах президента. В это число не вошли жители не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.