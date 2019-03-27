Азаров предположил, за кого проголосовал бы Донбасс на украинских выборах

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что на президентских выборах жители Донбасса проголосовали бы за представителей оппозиции. Об этом он рассказал в блицинтервью RT.

В числе возможных фаворитов у жителей Донбасса он назвал кандидата от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

«В данном случае он проголосовал бы за представителей оппозиционного блока — это и Вилкул, это и Бойко», — сказал Азаров.

При этом экс-премьер отметил, что у Бойко нет шансов выиграть предстоящие выборы.

В конце февраля ЦИК Украины сообщила, что около 30 млн граждан смогут принять участие в голосовании на выборах президента. В это число не вошли жители не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.