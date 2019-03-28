В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Огонь вёлся из 152-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — указано в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись в том числе районы сёл Желобок, Лозовое и Смелое.

Ранее постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.