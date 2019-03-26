В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокации у КПП «Станица Луганская»

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовят вооружённую провокацию в районе украинского контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская».
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокации у КПП «Станица Луганская»
  • © James Sprankle/dpa/
  • globallookpress.com

Он заявил, что от источников в штабе «операции оккупационных сил» была получена информация «о прибытии в зону ответственности 25-й десантно-штурмовой бригады командующего десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта (Михаила. — RT) Забродского».

Также, по его словам, вместе с ним в населённый пункт Станица Луганская прибыло подразделение Сил специальных операций Вооружённых сил Украины в количестве 25 человек.

«Согласно той же информации, Забродский совместно с командиром 25-й бригады военным преступником (полковником Олегом. — RT) Зенченко планирует проведение вооружённой провокации в районе КПВВ «Станица Луганская» с гибелью мирных жителей, ответственность за которую Украина традиционно попытается переложить на военнослужащих Народной милиции ЛНР», — цитирует Луганский информационный центр Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что силовики ВСУ в течение суток семь раз обстреляли территорию региона.

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