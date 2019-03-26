В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток семь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Фрунзе, сёл Логвиново, Калиновка и Желобок», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.