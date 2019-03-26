В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Фрунзе, сёл Логвиново, Калиновка и Желобок», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.