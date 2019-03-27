Медведчук прокомментировал заявление Луценко об уголовном деле
- РИА Новости
«Я считаю, что никаких оснований правовых для подобных утверждений, а тем более для начала уголовного преследования нет… Мы абсолютно законно пересекали границу Украины, когда прошли все таможенные и пограничные формальности в аэропорту Киева», — сказал Медведчук в рамках программы Worlds Apart.
По его словам, руководствуясь логикой Луценко, за последние годы следовало бы посадить миллионы граждан Украины, которые приезжают в Россию, «как нарушителей государственной границы».
22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Позднее Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.