Медведчук прокомментировал заявление Луценко об уголовном деле

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал планы генпрокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело по факту якобы его незаконного пересечения границы вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко.
Медведчук прокомментировал заявление Луценко об уголовном деле
  • РИА Новости

«Я считаю, что никаких оснований правовых для подобных утверждений, а тем более для начала уголовного преследования нет… Мы абсолютно законно пересекали границу Украины, когда прошли все таможенные и пограничные формальности в аэропорту Киева», — сказал Медведчук в рамках программы Worlds Apart.

По его словам, руководствуясь логикой Луценко, за последние годы следовало бы посадить миллионы граждан Украины, которые приезжают в Россию, «как нарушителей государственной границы».

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. 

Позднее Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.

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