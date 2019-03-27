Штаб Зеленского проведёт параллельный подсчёт голосов на выборах на Украине

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Штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского во время выборов в стране 31 марта проведёт параллельный подсчёт голосов с использованием современных технологий.
Штаб Зеленского проведёт параллельный подсчёт голосов на выборах на Украине
  • Reuters

«Мы будем проводить параллельный подсчёт голосов и оперативно информировать о нём», — цитирует Интерфакс-Украина Александра Корниенко, координатора штаба Зеленского в регионах.

Корниенко подчеркнул, что цель мероприятия — максимально уменьшить время ожидания результатов голосования на участке.

По мнению представителей штаба Зеленского, до настоящего времени оставалось неизвестно, что происходит на каждом конкретном участке с момента завершения подсчёта голосов до официального оглашения результатов по стране.

Планируется, что на выборах в качестве наблюдателей от штаба Зеленского будут задействованы до 15 тыс. волонтёров, 60% которых — граждане до 30 лет.

Эксперты намерены использовать при мониторинге открытую базу данных, в которой собрана информация о численности населения в каждом регионе страны.

Кроме того, во всех избирательных округах Украины будут работать до 300 профессиональных адвокатов из команды Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, почему был готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным.

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Зеленского о том, что Киеву не удастся избежать переговоров с Москвой по Донбассу.

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