Штаб Зеленского проведёт параллельный подсчёт голосов на выборах на Украине

Штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского во время выборов в стране 31 марта проведёт параллельный подсчёт голосов с использованием современных технологий.

«Мы будем проводить параллельный подсчёт голосов и оперативно информировать о нём», — цитирует Интерфакс-Украина Александра Корниенко, координатора штаба Зеленского в регионах.

Корниенко подчеркнул, что цель мероприятия — максимально уменьшить время ожидания результатов голосования на участке.

По мнению представителей штаба Зеленского, до настоящего времени оставалось неизвестно, что происходит на каждом конкретном участке с момента завершения подсчёта голосов до официального оглашения результатов по стране.

Планируется, что на выборах в качестве наблюдателей от штаба Зеленского будут задействованы до 15 тыс. волонтёров, 60% которых — граждане до 30 лет.

Эксперты намерены использовать при мониторинге открытую базу данных, в которой собрана информация о численности населения в каждом регионе страны.

Кроме того, во всех избирательных округах Украины будут работать до 300 профессиональных адвокатов из команды Зеленского.

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