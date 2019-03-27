Порошенко прокомментировал подачу иска против телеканала «1+1»

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал подачу иска против украинского телеканала «1+1».

Как он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, его иск является элементом «защитой украинского государства».

«На сегодняшний день то, что мы видим по одному из общенациональных телеканалов, я твёрдо убежден, что «красная линия» пересечена. Именно поэтому я подчеркиваю, что я никогда не судился с журналистами, и сейчас не собираюсь это делать. Я принял решение и подал иск против канала. Это элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками будет управлять украинскими марионетками», — цитируют его «Украинские новости».

Как уточнил Порошенко, он уже подписал договор с адвокатами для подачи иска.

Ранее украинский телеканал «1+1» обвинил Порошенко в давлении на СМИ из-за возможной подачи против редакции иска.

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