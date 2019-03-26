Телеканал «1+1» назвал возможный иск Порошенко давлением на СМИ

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Украинский телеканал «1+1» обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на СМИ из-за возможной подачи против редакции иска.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление «1+1 медиа».

«Группа «1+1 медиа» заявляет, что каждый факт, который был приведён в журналистском расследовании, подкреплён доказательной базой и свидетелями. В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промокампании, чем на реальное опровержение в суде вроде ложной информации, приведённой в эфире «1+1», — указывается в сообщении.

По мнению медиагруппы, заявление председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артура Герасимова об иске Порошенко к каналу «не имеет конкретики и фактов, в нём беспочвенные обвинения в адрес канала». Телеканал считает, что это «свидетельствует о давлении на независимые СМИ и свободу слова, что недопустимо со стороны действующего президента». 

Ранее Герасимов заявил, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации». 

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