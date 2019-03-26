На Украине обнаружили нарушения в финотчётах 17 кандидатов в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины зафиксировало нарушения в финансовых отчётах 17 кандидатов в президенты.

Как сообщает Интерфакс-Украина, наиболее распространёнными среди зафиксированных нарушений были наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполнота данных, указанных в отчёте.

8 марта стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об утверждении окончательного списка из 39 кандидатов на пост главы государства.

Как стало известно, рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.