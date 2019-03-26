Экс-министр транспорта Украины назвал визит Бойко в Россию «патриотическим шагом»

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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что визит в Россию делегации украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с председателем политсовета Виктором Медведчуком и поддерживаемым фракцией кандидатом в президенты Юрием Бойко является «патриотическим шагом».

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Ни для кого не секрет — мы с Медведчуком были самыми злейшими врагами, по сути у меня бизнес разлетелся. Но, тем не менее, я аплодирую. И чтоб вот эти ура-патриоты не говорили, они сделали патриотический шаг. На сколько подешевеет (газ. — RT) — это решение должны принимать будущие президент и правительство. Но они начали великую вещь», — сказал он.

По его мнению, политики решили вместо разговоров сделать реальное дело и показать, что «мир возможен».

«Все ура-патриоты кричат: «привлечь за измену родине!», хотя где они изменили родине, я не понимаю», – добавил Червоненко.

22 марта в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком. Позднее Бойко заявил о правомерности своего визита в Москву.

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