В Британии опровергли слова экс-сотрудника СБУ о подготовке силовиков на Украине
- РИА Новости
«Британские военные не готовят силовиков Украины к совершению терактов и диверсий», — уточнил собеседник агентства.
Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в ходе пресс-конференции заявил, что контрразведка СБУ якобы занимается организацией диверсий на территориях самопровозглашённых республик Донбасса.
По его словам, инструктаж представителей СБУ проходит под руководством в том числе британских специалистов.
Также в ходе мероприятия Прозоров рассказал, что Киев изначально предполагал большое число жертв среди населения Донбасса.