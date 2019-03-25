В Британии опровергли слова экс-сотрудника СБУ о подготовке силовиков на Украине

Представитель Министерства обороны Великобритании в беседе с РИА Новости заявил, что военный персонал королевства не проводит подготовку украинских силовиков для организации терактов и диверсий в Донбассе.

РИА Новости

«Британские военные не готовят силовиков Украины к совершению терактов и диверсий», — уточнил собеседник агентства. Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в ходе пресс-конференции заявил, что контрразведка СБУ якобы занимается организацией диверсий на территориях самопровозглашённых республик Донбасса. По его словам, инструктаж представителей СБУ проходит под руководством в том числе британских специалистов. Также в ходе мероприятия Прозоров рассказал, что Киев изначально предполагал большое число жертв среди населения Донбасса.