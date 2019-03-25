Экс-сотрудник СБУ: Киев предполагал большое число жертв в Донбассе
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- РИА Новости
Также отмечается, что он представил документы, доказывающие факт его работы в ведомстве.
«Были и такие (предложения. — RT) — обосновать необходимость проведения жёстких спецопераций с привлечением подразделений вооружённых сил. Причём в этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов», — цитирует Прозорова РИА Новости.
Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко приготовил для Донбасса «подлый план».