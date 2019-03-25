Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме в Мариуполе

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что на аэродроме в Мариуполе организована тайная тюрьма, которую на жаргоне называют «библиотека», а её заключённых — «книгами».
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме в Мариуполе
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«На январь 2017 года функционировала. Дальше информацией не располагаю. Сколько людей прошло? За два месяца моих ротаций летом и осенью 2014 года через «библиотеку» прошли больше 300 человек. Про погибших — точно я знаю про двоих», — цитирует РИА Новости Прозорова.

Он заявил, что «два человека умерли во время пыток именно в этом помещении», при этом он не исключил, что «их может быть больше».

В августе 2018 года глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявлял, что украинские силовики «обвиняют журналистов Гражданского телевидения в том, что расследование про тайные тюрьмы СБУ — это подрывная деятельность».

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