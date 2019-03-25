В Совфеде прокомментировали позицию МИД России по наблюдателям на Украине
- РИА Новости
«Конечно, я всегда поддерживаю те решения, которые принимает Министерство иностранных дел, потому что они высокопрофессиональные, взвешенные и соответствуют международным стандартам. Что касается выборов на Украине с точки зрения их легитимности, уже сегодня можно сказать, что они таковыми не являются», — отметил сенатор.
Цеков также заявил, что выборный процесс на Украине нарушает законодательство страны и нормы международного права.
«Во-первых, нарушением является недопуск наблюдателей из России. Во-вторых, это отсутствие избирательных участков на территории нашей страны», — сказал он.
Ранее в МИД России заявили, что Москва «вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину» с целью обеспечить безопасность россиян.