В Совфеде прокомментировали позицию МИД России по наблюдателям на Украине

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT позицию МИД России по ситуации вокруг недопуска российских наблюдателей к выборам президента Украины.
В Совфеде прокомментировали позицию МИД России по наблюдателям на Украине
  • РИА Новости

«Конечно, я всегда поддерживаю те решения, которые принимает Министерство иностранных дел, потому что они высокопрофессиональные, взвешенные и соответствуют международным стандартам. Что касается выборов на Украине с точки зрения их легитимности, уже сегодня можно сказать, что они таковыми не являются», — отметил сенатор.

Цеков также заявил, что выборный процесс на Украине нарушает законодательство страны и нормы международного права.

«Во-первых, нарушением является недопуск наблюдателей из России. Во-вторых, это отсутствие избирательных участков на территории нашей страны», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что Москва «вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину» с целью обеспечить безопасность россиян.

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